este oficial: românul dispărut în incendiul din elveția a fost găsit mort

Poliția elvețiană a anunțat că a identificat încă 16 victime ale incendiului izbucnit de Revelion într-un bar din Crans-Montana, printre care se numără și mai mulți copii.
Autoritățile au confirmat că printre victime se numără și un român de 18 ani, un francez de 39 de ani și un cetățean turc de 18 ani
Confirmarea decesului românului dispărut
Ministerul Afacerilor Externe a transmis duminică, 4 ianuarie, că cetățeanul român inițial dat dispărut este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia și oferă asistență consulară, menținând legătura cu autoritățile elvețiene competente. MAE a transmis condoleanțe familiei îndoliate.
Incendiul a ucis, în total, 40 de persoane și a rănit alte 119, potrivit declarațiilor oficiale.
FOTO Știrile ProTV
