fc hermannstadt e pe penultimul loc, dar noul transfer promite: «vom fi mai sus»” / video

Primul transfer al iernii pentru FC Hermannstadt, mijlocașul central Eduard Florescu (28 ani) este convins că a făcut alegerea cea mai bună venind la Sibiu.

Aflat în cantonament în Antalya alături de noua sa echipă, FC Hermannstadt, Eduard Florescu spune că vrea să ajute la revirimentul trupei de pe malul Cibinului. Sibienii nu au mai câștigat în ultimele 11 etape și sunt pe penultimul loc în Superliga.

”Am venit cu gânduri bune, știu că echipa nu trece printr-un moment bun, dar vreau să muncesc și să ajut formația să urce în clasament, acolo unde îi este locul. Cunosc bine echipa, am jucat de multe ori contra celor de la Sibiu, mereu mi-a plăcut jocul lor, suporterii, stadionul, eu cred că am făcut alegerea cea mai bună” a spus Eduard Florescu într-un interviu acordat paginii de socializare a clubului FC Hermannstadt.

Noul mijlocaș se așteaptă la o pregătire spartană în Antalya sub comanda lui Dorinel Munteanu. ”Este o perioadă de acumulare, chiar dacă nu avem foarte multe zile la dispoziție, este una benefică pentru noi, care cu siguranță ne va ajuta în viitor. Știu că este un moment greu, dar rugăm fanii sibieni să fie alături de noi în aceste clipe și cu sprijinul lor vom fi mai sus” a mai susținut Florescu.

În topul dezamăgirilor din campionat

Mijlocașul central a evoluat puțin în prima parte a sezonului la Unirea Slobozia, unde a prins doar 588 de minute în Superliga, în cele 16 jocuri în care a fost folosit. A fost pe teren ultima dată pentru ialomițeni pe 30 noiembrie, când a jucat 45 de minute în jocul cu Botoșani. Ulterior, nu a mai prins lotul în ultimele trei meciuri ale Unirii Slobozia din luna decembrie.

Presa centrală l-a trecut pe Eduard Florescu în topul decepțiilor din 2025 în Superliga, după ce jucătorul este pe o pantă descendentă, cu o cotă mult în scădere în ultimul an și jumătate. În același top se regăsește și vârful sibienilor, Marko Gjorgjievski, care nu a marcat niciun gol în acest sezon nici la CFR Cluj, nici la FC Hermannstadt.