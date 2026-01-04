final de infarct la sala transilvania. csu pierde în prelungiri contra brașovului

CSU Sibiu a început anul cu o înfrângere în Sala Transilvania, 91 – 102 cu Corona Brașov, după prelungiri, care îi reduce șansele de a mai prinde play-off-ul.

Sibiul și Brașovul s-au înfruntat duminică, într-un joc important în lupta pentru intrarea în play-off-ul Ligii Naționale de baschet. De la CSU a lipsit din nou Adamovic, accidentat.

CSU a condus cu 18–16 după primele zece minute de joc. Sibienii și-au mărit ecartul în sfertul al doilea și au intrat la pauza mare în avantaj, 40-33.

Brașovul a dat semne de reviriment în sfertul al treilea, când a redus din ecart, astfel că CSU avea 60-55 după 30 de minute.

În ultimul sfert s-a jucat cu garda jos, iar finalul a fost dramatic. Corona a fost aproape de victorie în timpul regulamentar, dar King a trimis meciul în prelungiri, cu un coș pe sirenă: 80-80.

În prelungiri, Corona s-a desprins după trei minute echilibrate și s-a impus cu 102-91.

MJ Randolph a fost cel mai bun marcator al sibienilor, cu 24 de puncte, secondat de King cu 19 puncte și Smith cu 16 puncte.

Cu un bilanț de 5-9, CSU este abia pe locul 12 în Liga Națională, cu șanse reduse de a mai prinde play-off-ul, acolo unde merg primele șapte clasate