CSU Sibiu a început anul cu o înfrângere în Sala Transilvania, 91 – 102 cu Corona Brașov, după prelungiri, care îi reduce șansele de a mai prinde play-off-ul.
Sibiul și Brașovul s-au înfruntat duminică, într-un joc important în lupta pentru intrarea în play-off-ul Ligii Naționale de baschet. De la CSU a lipsit din nou Adamovic, accidentat.
CSU a condus cu 18–16 după primele zece minute de joc. Sibienii și-au mărit ecartul în sfertul al doilea și au intrat la pauza mare în avantaj, 40-33.
Brașovul a dat semne de reviriment în sfertul al treilea, când a redus din ecart, astfel că CSU avea 60-55 după 30 de minute.
În ultimul sfert s-a jucat cu garda jos, iar finalul a fost dramatic. Corona a fost aproape de victorie în timpul regulamentar, dar King a trimis meciul în prelungiri, cu un coș pe sirenă: 80-80.
În prelungiri, Corona s-a desprins după trei minute echilibrate și s-a impus cu 102-91.
MJ Randolph a fost cel mai bun marcator al sibienilor, cu 24 de puncte, secondat de King cu 19 puncte și Smith cu 16 puncte.
Cu un bilanț de 5-9, CSU este abia pe locul 12 în Liga Națională, cu șanse reduse de a mai prinde play-off-ul, acolo unde merg primele șapte clasate
Ultima oră
- Sfatul lui Dorinel Munteanu pentru Kevin Ciubotaru, ca să nu-și piardă capul din cauza banilor / video 3 ore ago
- Final de infarct la Sala Transilvania. CSU pierde în prelungiri contra Brașovului 4 ore ago
- Fermierii se revoltă pentru starea agriculturii și anunță proteste masive în capitală 9 ore ago
- Avarie majoră la rețeaua de apă din Țichindeal. Iarna nu-i că vara 10 ore ago
- Lovitură pentru FC Hermannstadt: unul dintre căpitani ratează cantonamentul și primele meciuri din 2026 12 ore ago