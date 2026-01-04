lovitură pentru fc hermannstadt: unul dintre căpitani ratează cantonamentul și primele meciuri din 2026

Lovitură pentru FC Hermannstadt: Florin Bejan a ratat cantonamentul sibienilor din Antalya, fiind accidentat și este out la primele meciuri ale anului.

Al doilea căpitan al sibienilor, Florin Bejan (34 ani) suferă de o leziune fibrilară și recuperarea sa va mai dura minim două săptămâni. Bejan a ratat astfel cantonamentul lui FC Hermannstadt din Antalya și a rămas acasă, pentru a se recupera. Stoperul va absenta astfel la primele două jocuri oficiale ale lui FC Hermannstadt din acest an, cele de la Constanța, cu Farul (17 ianuarie) și cu Dinamo (24 ianuarie).

Florin Bejan a fost ultima dată pe teren pe 14 decembrie, la meciul de la Sibiu, 0-2 cu Universitatea Craiova, când a fost înlocuit la pauză de antrenorul Dorinel Munteanu. Fundașul central nu a mai fost în lot la ultimul meci de anul trecut, cu Petrolul, când a fost suspendat pentru cumul de cartonașe.

Foto: Sportul Ilustrat

Florin Bejan a prins în prima parte a sezonului 663 de minute pe teren în Superliga, în cele 11 partide bifate. A fost integralist în patru meciuri pentru sibieni, cu Csikzereda (0-2), Oțelul (1-3), FCSB (3-3) și Metaloglobus (1-1).

Se anunță o concurență acerbă pentru posturile de fundaș central în a doua parte a sezonului, mai ales că noul antrenor, Dorinel Munteanu va juca cu doar doi stoperi. Pe acest post sunt Stoica, Karo, Chorbadzhiyski, Bejan și Căpușă, ultimul putând evolua și ca fundaș dreapta.

Un jucător esențial pentru sibeni, Silviu Balaure a ratat și el cantonamentul din Turcia, fiind în recuperare după operația de ligamente suferită în toamnă. Cel mai probabil, Balaure va reveni pe teren la meciurile sibienilor din play-out.