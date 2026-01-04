sătenii din jina reclamă că sunt izolați de nămeți. ar fi însă vina lor, din ce spune primarul / foto video

Un cititor Ora de Sibiu ne-a trimis o sesizare privind problemele de deszăpezire din localitatea Jina, județul Sibiu. Acesta reclama că, din cauza zăpezii, a rămas blocat în propria locuință.

Potrivit acestuia, de ieri, de când a început să ningă, nu a văzut niciun utilaj de deszăpezire. Din cauza stratului gros de zăpadă și a carosabilului înghețat, acesta nu mai își poate folosi autoturismul personal, rămânând efectiv blocat în localitate.

Mai mult, vecinii săi nu pot ajunge la doctor sau la locurile de muncă din localitățile învecinate. Aceștia au încercat să semnaleze problema primarului, însă nu ar fi primit niciun răspuns la telefon.

“Este incredibil! Nu vine de două zile nici un plug, ceva să deszăpezească strada. Am vrut să mă duc la farmacie astăzi și nu pot. Un vecin vrea să meargă la doctor, la Sibiu. Trebuie să se panseze pentru că este bolnav. Nu are cum să circule cu mașina. Pic de material antiderapant nu este. Am încercat să sunăm pe primar, însă nu răspunde. Stăm cu nămeții de 20 de centimetri la poartă. Nu se poate așa ceva.” a transmis un cititor Ora de Sibiu

Reacția primarului din Jina, Beschiu Gheorghe Vasile

Contactat de reporterii Ora de Sibiu, primarul localității Jina a declarat că pe străzile principale sunt prezente utilaje de deszăpezire. Probleme ar apărea însă pe străduțele pe care sunt parcate mașinile locuitorilor, unde utilajele nu pot acționa.

„Se intervine. În cartierul Băieș, din cauza mașinilor parcate nu se poate interveni, pentru că buldoexcavatorul nu poate intra. Străduțele sunt înguste, iar mașinile localnicilor sunt parcate acolo, efectiv nu este loc pentru a interveni. Și la această oră ninge abundent, dar intervenim cu utilaje”, a declarat primarul din Jina, Beschiu Gheorghe Vasile.