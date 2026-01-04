sfatul lui dorinel munteanu pentru kevin ciubotaru, ca să nu-și piardă capul din cauza banilor / video

Aflat în cantonament în Antalya cu FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru este ținut cu picioarele pe pământ de antrenorul Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu, antrenorul lui FC Hermannstadt a purtat discuții personale în Antalya cu Kevin Ciubotaru, jucător aflat în atenția mai multor cluburi. Cu o clauză de reziliere de 450.000 euro, fundașul stânga speră într-un transfer în străinătate în această iarnă.

”Eu am avut discuții cu el, vreau ca el să-și păstreze plăcerea de a juca și de a performa. Știu că impresarii sau cine se ocupă vor să-l vândă, să câștige bani, dar pentru el e important să fie liniștit psihic și este. A înțeles situația, mi-aș dori să nu intre în tot felul de polemici, mai ales că este și tânăr. Să nu cadă în capcană, pentru că am jucători tineri care-i fac concurență. E e un jucător talentat, de perspectivă, are calități, dar trebuie să țină ritmul”, a declarat Dorinel Munteanu, într-un interviu acordat Digi Sport în cantonamentul sibienilor din Antalya.

Ciubotaru: ”Eu sunt împăcat la Sibiu”

Dorit de FCSB, Kevin Ciubotaru nu este deocamdată tentat de un transfer în România și speră să meargă în străinătate.

”Sunt concentrat la FC Hermannstadt și să ne îndeplinim obiectivele. Cu două luni înainte să se termine sezonul regular, cei de la FCSB mi-au scris și m-au întrebat dacă sunt interesat, eu am zis că nu pot da un răspuns. Încă aveam multe meciuri și trebuia să rămân concentrat, nu puteam să am alte gânduri. Nu am mai vorbit. Eu sunt împăcat, sunt aici, la FC Hermannstadt, și voi da totul” a spus Kevin Ciubotaru la Digi Sport.

Sibienii sunt în Antalya până pe 13 ianuarie, urmând să dispute trei jocuri amicale.