anul marilor investiții la sibiu: gușterland, principalul proiect gata în 2026

Sibiul se află în pragul finalizării mai multor investiții publice importante, iar anul 2026 este indicat ca termen pentru o serie de proiecte aflate în execuție. Gușterland, cel mai amplu proiect de agrement și ecoturism realizat de municipalitate în ultimii ani, este anunțat drept principalul obiectiv care va fi finalizat anul acesta, devenind un reper pentru turismul urban și activitățile în aer liber. Pe lângă acest proiect, autoritățile locale estimează că în 2026 vor fi încheiate și alte lucrări de infrastructură, energie și amenajare a spațiilor publice.

Mai multe proiecte importante vor fi finalizate anul acesta în județul Sibiu. Printre ele se numără Gușterland, parcul fotovoltaic al Primăriei Sibiu și piațeta din fața Cercului Militar. Modernizarea Căii Șurii Mai intră în linie dreaptă, dar lucrările se vor finaliza, cel mai probabil, în 2027.

Noul complex de agrement al Sibiului: Gușterland

Unul dintre cele mai aşteptate proiecte ale administrației locale, complexul de agrement Gușterland, este planificat să fie finalizat în primăvara anului 2026. Proiectul cuprinde o zonă extinsă pentru activități outdoor, inclusiv sanie de vară, trasee pentru biciclete, tiroliene și facilități de agrement pe o suprafață mare, transformând o zonă până acum neamenajată într-un punct atractiv pentru locuitori și vizitatori. Lucrările au început în iulie 2024, iar mobilizarea utilajelor și a forței de muncă sunt în curs pentru a respecta graficul de execuție stabilit. Gușterland costă acum 20 milioane de lei. (DETALII AICI)

Piațetă modernă în fața Cercului Militar

Tot în primăvara acestui an ar urma să fie finalizată și Piațeta din fața Cercului Militar Sibiu. Contractul a fost semnat cu firma SC Strabag București, valoarea investiției fiind de 5,83 de milioane de lei, iar lucrările au fost demarate în toamnă. Printre lucrările realizate se numără modernizarea pasajului cu piatră naturală, crearea a două gradene, încorporarea acestora cu jardiniere cu plante decorative și înlocuirea fântânii. De asemenea, se modernizează iluminatul public în zonă. (DETALII DESPRE LUCRĂRI AICI)

Parc fotovoltaic pe Dealul Dăii

Sibiul va avea, din acest an, un parc fotovoltaic în Dealul Dăii. Cele peste 10.000 de panouri vor alimenta iluminatul public din oraș, iar costurile de la bugetul local pentru electricitate se vor reduce semnificativ. Valoarea proiectului este de 40 milioane lei, însă Primăria Sibiu a primit, în primăvara acestui an, o finanțare europeană de 27,8 milioane de lei prin Fondul de Modernizare pentru realizarea acestei investiții.

Campusul ULBS, gata în 2026

Lucrările pentru amenajarea campusului pentru învățământul dual al Universității „Lucian Blaga” Sibiu, de pe Calea Dumbrăvii, au fost demarate în luna aprilie. Ele sunt realizate de o asociere de 12 firme subcontractante, coordonate de Con-A Operations SRL. Campusul va găzdui simultan 250 de elevi și studenți va include patru corpuri de clădiri. În corpul A vor exista săli de curs și laboratoare, în corpul B vor fi amenajate o cantină și o bibliotecă, în corpul C vor exista aula și spațiul multifuncțional, iar în corpul D va fi amenajat căminul cu o capacitate de 150 de locuri.

Lucrările ar urma să fie finalizate în 31 mai 2026.

Sistem inteligent de trafic în Sibiu

Sibiul va avea, începând din acest an, un sistem inteligent de trafic. Primăria a început instalarea sistemelor pe principalele artere din oraș încă din vara anului trecut. Investiția va avea ca rezultat creșterea siguranței în deplasarea pietonală și o mai mare atractivitate a transportului public, prin creșterea vitezei de circulație, ca urmare a prioritizării autobuzelor în mai multe intersecții semaforizate. În plus, reducerea blocajelor în trafic va însemna și un aer mai curat pe principalele artere ale orașului.

Sistemul inteligent de trafic va face ca autobuzele să plece mai repede de la semafor, ele fiind detectate, localizate și prioritizate. De altfel, cu ajutorul senzorilor, vor fi adaptați timpii de semaforizare în funcție de volumul de trafic din fiecare dintre cele 17 intersecții din acest proiect. Potrivit Primăriei, este vorba despre intersecții și treceri de pietoni de pe axa DN1 – b-dul Vasile Milea – str. Andrei Șaguna – str. Banatului – șoseaua Alba Iulia.

Noul PUG al Sibiului ar urma să fie adoptat la începutul acestui an

Asocierea SC Daedalus Proiect Sibiu/ Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting București / SC Intergraph Computer Services SRL, contractată de Primăria Sibiu pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu, a parcurs etapele de studiu și elaborare a formei preliminare a documentațiilor, iar pe parcursul mai multor luni ale anului 2024, acest plan strategic pentru dezvoltarea urbanistică a orașului a fost supus consultării publice. În octombrie 2025, PUG-ul a ajuns la Direcția Județeană de Mediu Sibiu, iar la începutul anului 2026 el ar putea fi adoptat.

Sală de sport modernă la „Ghibu”

Sala de sport a Liceului Onisifor Ghibu din Sibiu va fi modernizată. Contractul a fost semnat cu firma SC NV CONST SRL, valoarea investiției, asigurată din bugetul local, fiind de 466.000 de lei. În termen de 3 luni, constructorul va efectua următoarele lucrări în acest spațiu de 540 mp: Montarea unui covor de plută fonoabsorbant pe toată suprafața sălii; Instalarea unei suprafețe de parchet din stejar; Curățarea manuală a pardoselii cauciucate; Montarea unui set de tabele electronice pentru mai multe sporturi.

Lucrările ar urma să fie finalizate în primăvara anului 2026, iar de atunci elevii să poată desfășura activitățile fizice într-o sală de sport modernă. Anul acesta va începe și extinderea liceului.

Eficientizare energetică și construcții de creșe

În anul 2025 au fost finalizate lucrările de eficientizare energetică la 8 unități de învățământ din Sibiu. Alte 6 sunt în lucru și se vor finaliza în anul 2026. Printre ele se numără Grădinița nr. 7 de pe Calea Gușteriței, cu o investiție estimată la 3 milioane lei, asigurată din bugetul local, și Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 de pe Calea Poplăcii, cu o investiție estimată la 6,56 milioane lei.

În 2026 se vor finaliza și cele 3 creșe de pe strada Viitorului, Calea Poplăcii și din Piața Cluj.

În ceea ce privește alte investiții în unitățile de învățământ, în 2026 vor începe lucrările pentru reabilitarea fostului orfelinat Maria Tereza și fostului Liceu CFR, în care vor fi create noi spații pentru educație.

Construcție creșă Viitorului

Calea Șurii Mari: câte două benzi pe sens și piste de biciclete

Primăria va moderniza Calea Șurii Mari, pe tronsonul cuprins între viaductul Gara Mică și sensul giratoriu de la ieșirea din oraș spre autostradă. Proiectul are o valoare de 41,37 milioane de lei, din care 34,84 milioane lor vor fi asigurați din fonduri europene obținute prin Programul Regiunea Centru. Lucrarea va fi realizată de asocierea Geiger Transilvania SRL & GG Tehnic Proiect SRL. Modernizarea va presupune crearea a două benzi de circulație pe fiecare sens, piste pentru biciclete în dublu sens, precum și amenajarea de spații verzi.

În primă fază, în sezonul rece, se execută lucrările de pregătire a terenului, iar mai apoi va fi demarată execuția propriu-zisă. Până acum au fost tăiați mai mulți arbori bolnavi, iar în locul lor, la final, se vor planta aproape 240 de copaci. Lucrările de extindere a șoselei se vor derula pe tot parcursul anului 2026 și începutul anului 2027.