avertizare pentru șoferii care circulă pe valea oltului. pot cădea arbori de pe versanți

Autoritățile avertizează asupra unui pericol crescut în zonele împădurite, din cauza cantităților mari de zăpadă depuse pe coronamentul arborilor.
În aceste condiții, există riscul ca arbori sau crengi să se rupă și să cadă pe partea carosabilă, mai ales pe tronsoanele de drum care traversează păduri.
Astfel de cazuri pot apărea și pe drumurile montane din județul Sibiu: spre Păltiniș, Jina sau Gura Râului.
Reprezentanții DRDP Craiova anunță că echipele de intervenție patrulează permanent și acționează operativ pentru îndepărtarea copacilor căzuți, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții de siguranță.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la starea drumului și să fie atenți la eventualele obstacole apărute pe carosabil. Autoritățile subliniază că siguranța rutieră este o responsabilitate comună, atât a instituțiilor, cât și a participanților la trafic.
