din sibiu spre cele mai frumoase destinații ale lunii: next holiday îți pregătește următoarea vacanță

Într-o lume în care vacanțele sunt adesea grăbite și standardizate, NEXT HOLIDAY vine cu o abordare diferită: una bazată pe ascultare, emoție și autenticitate. Din centrul Sibiului, de pe strada Mitropoliei nr. 10, o echipă cu experiență solidă în turism, transformă dorințele de călătorie în experiențe atent construite. Numele NEXT HOLIDAY nu este ales întâmplător, el vorbește despre următorul pas, următoarea evadare, următoarea bucurie pe care o aștepți cu entuziasm. Este promisiunea unei vacanțe care nu rămâne doar pe listă, ci prinde contur, emoție și sens. Pentru sibieni, dar și pentru turiști din toate colțurile țării, agenția de turism Next Holiday devine partenerul de încredere care transformă ideile în experiențe reale, exact așa cum ți le imaginezi.

Din inima Sibiului, de pe strada Mitropoliei, nr. 10, trei pasionați de călătorii, cu peste un deceniu experiență în turism, îți sunt alături pentru a-ți planifica vacanță fără stres și fără compromisuri.

Luna ianuarie, momentul perfect pentru planificarea vacanțelor

După sărbători, luna ianuarie aduce cu ea nevoia firească de „dezmorțire”, de planuri noi și de vise îndrăznețe. Este perioada ideală pentru a-ți programa următoarea escapadă, fie că vorbim despre un city break spontan, fie despre vacanța de vară mult așteptată.

NEXT HOLIDAY vine în această perioadă cu oferte avantajoase de early booking, reduceri consistente și beneficii suplimentare pentru cei care aleg să-și organizeze din timp concediul. Planificarea din ianuarie înseamnă prețuri mai bune, mai multă flexibilitate și siguranța că vei prinde cele mai dorite destinații și hoteluri.

Destinații de vară cu zbor direct din Sibiu

Sibienii au un mare avantaj, și anume multitudinea de zboruri charter cu plecare direct din Sibiu, care transformă vacanța într-o experiență comodă încă de la început.

În vara lui 2026, poți ajunge rapid și fără bătăi de cap în destinații spectaculoase precum Larnaca, cu plajele sale liniștite și influențele mediteraneene, Palma de Mallorca, un mix perfect de relaxare, distracție și peisaje impresionante, sau Antalya, destinația preferată pentru sejururi all inclusive, servicii impecabile și resorturi de top. Pentru iubitorii de soare și peisaje exotice, Marsa Alam și Hurghada sunt alegeri ideale, cu plaje întinse, recife de corali și hoteluri perfecte pentru relaxare totală. Creta te cucerește prin istorie, gastronomie și peisaje autentice, în timp ce Rhodos îmbină farmecul grecesc cu plaje superbe și orașe vechi pline de povești. Monastir completează lista cu un aer oriental, prețuri accesibile și experiențe culturale aparte.

Toate aceste destinații sunt atent selectate de echipa NEXT HOLIDAY, care îți oferă recomandări personalizate, adaptate stilului tău de călătorie.

Pachete speciale: de la luna de miere la vacanțe corporate

Dincolo de vacanțele clasice, NEXT HOLIDAY creează și pachete speciale pentru luna de miere, gândite pentru cupluri care își doresc momente memorabile, romantism autentic și destinații care spun „pentru totdeauna”.

De asemenea, agenția de turism din Sibiu oferă reduceri pentru grupuri, fie că este vorba despre vacanțe cu prietenii sau excursii tematice, dar și pachete corporate, perfecte pentru team building-uri, conferințe sau evenimente de companie organizate impecabil. Fiecare ofertă este personalizată în funcție de dorințele turiștilor, de buget, ritm și așteptări.

Destinații exotici și colaborări cu cei mai mari tour operatori

Un mare atu al agenției NEXT HOLIDAY este colaborarea cu majoritatea tour operatorilor din România, fapt care le permite consultanților să ofere o gamă extrem de variată de destinații, opțiuni de cazare și tipuri de vacanțe, adaptate fiecărui stil de călătorie. Astfel, dincolo de destinațiile cu zbor direct din Sibiu, turiștii pot planifica fără griji și vacanțe exotice, îndepărtate, în colțuri de lume care par desprinse din vis: Filipine, Indonezia, Maldive, Mauritius, Polinezia Franceză, Thailanda și multe altele.

Plecările pot fi organizate din București sau din alte aeroporturi din țară, cu conexiuni optime și soluții personalizate pentru fiecare itinerar.

Indiferent cât de departe este destinația sau cât de complexă este călătoria, echipa NEXT HOLIDAY se ocupă de fiecare detaliu, astfel încât tu să te bucuri doar de experiență, nu de organizare.

Pentru ca planificarea vacanței să fie cât mai simplă și accesibilă, NEXT HOLIDAY îi așteaptă pe sibieni cu un program extins, gândit special pentru cei care vor să discute pe îndelete, față în față, despre următoarea lor călătorie. Agenția este deschisă de luni până vineri, între orele 10:00–20:00, dar și în weekend, sâmbătă și duminică, între 10:00–18:00, astfel încât oricine să poată ajunge fără grabă în locația din centrul orașului. Echipa NEXT HOLIDAY vă așteaptă pe strada Mitropoliei, nr. 10, parter, Sibiu, pentru a transforma ideile de vacanță în planuri concrete. Pentru mai multe informații, inspirație și oferte personalizate, puteți accesa www.nextholiday.ro sau puteți suna la numărul de telefon 0778 720 373, unde veți găsi mereu un consultant pregătit să vă asculte și să vă ajute.