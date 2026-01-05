doi șoferi urmăriți de ghinion în preajma anului nou

Când alții se pregăteau de Revelion, un tânăr în vârstă de 18 ani, a fost oprit în trafic de către un echipaj de Poliție.

Evenimentul rutier a avut loc pe 31 decembrie, în jurul orei 10:50, în localitatea Blăjel. Autoturismul era condus pe strada Tudor Vladimirescu de către un localnicul în vârstă de 18 ani.

Verificările efectuate au arătat că tânărul nu deține permis de conducere, iar în cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

Probleme rutiere au fost depistate și în Noul An, pe 2 ianuarie 2026, în jurul orei 02:30. Polițiștii aflați în serviciul de supraveghere al traficului rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 106 de un bărbat de 36 de ani din Orlat.

Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, însă a refuzat acest procedeu.

Cercetările continuă la nivelul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat, într-un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale.