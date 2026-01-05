doi tineri din chirpăr prinși cu peste 100 de petarde ilegale

În seara zilei de 31 decembrie, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat în localitatea Chirpăr, pe strada denumită popular „Crișului”, doi tineri de 19, respectiv 21 de ani, care foloseau articole pirotehnice pe drumurile publice.

Cei doi aveau asupra lor un total de 103 articole pirotehnice, întreaga cantitate fiind indisponibilizată de autorități. Cercetările continuă într-un dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire fără drept a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.