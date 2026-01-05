după ani de criză, gazele se ieftinesc accelerat în europa

Prețurile gazelor naturale din Europa au scăzut puternic la începutul săptămânii, cu mai bine de 5%.

Scăderea vine din două motive principale: există mai mult gaz pe piață decât cerere, iar prognozele meteo anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

Situația este urmărită atent atât de consumatori, cât și de investitori, mai ales după un an în care Europa a importat cantități record de gaze, în 2025.

Potrivit Mediafax, investitorii atribuie corecția pieței unei acumulări semnificative de gaze la nivel global și semnalelor că cererea ar putea scădea în perioada următoare, potrivit Baha. Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că Europa a importat anul trecut un volum record de 142 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat, cu 28% mai mult față de 2024, un nivel care continuă să exercite presiune descendentă asupra prețurilor.

Tendința de ieftinire nu este limitată la Europa. În Statele Unite, prețurile gazelor naturale au scăzut cu peste 6% luni, până la 3,4470 dolari per milion de unități termice britanice (BTU). Scăderea este pusă, în principal, pe seama prognozelor meteo care indică temperaturi mai blânde, reducând nevoia de încălzire.

Pe principalele piețe europene, contractele futures pentru luna februarie au consemnat corecții semnificative. În Marea Britanie, prețul gazelor naturale a coborât cu 5,7%, până la 70,92 pence per term, în timp ce în Olanda, referința TTF pentru aceeași perioadă a scăzut cu 5,62%, ajungând la 27,37 euro pe megawatt-oră.

Scăderea actuală vine după mai mulți ani de volatilitate accentuată și creșteri istorice ale prețurilor, generate de criza energetică. Următoarele luni vor fi decisive pentru a vedea dacă acest trend descendent se va menține sau dacă noi factori externi vor readuce presiunea asupra pieței.