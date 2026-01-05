evenimentele care vor anima sibiul în 2026. fits, sibiul de odinioară și cântecele munților, cap de afiș. surpriza anului va fi festivalul medieval

Anul 2026 se anunță unul extrem de bogat în evenimente pentru Sibiu, orașul urmând să găzduiască, de-a lungul tuturor anotimpurilor, festivaluri culturale de anvergură, competiții sportive internaționale și manifestări dedicate muzicii, tradițiilor și comunității. De la alergare și ciclism, la teatru, concerte și târguri, agenda anului viitor confirmă statutul Sibiului de important centru cultural și turistic al României.

Maratonul Internațional Sibiu deschide seria marilor evenimente sportive ale anului, urmând să se desfășoare în perioada 29–31 mai 2026. Evenimentul este organizat de Fundația Comunitară Sibiu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu. Ediția din 2025, a 14-a din istoria maratonului, a stabilit un record absolut de participare, cu 10.475 de alergători înscriși.

Sute de evenimente la FITS 2026

În luna iunie, Sibiul devine din nou capitala mondială a artelor spectacolului. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) are loc între 19 și 28 iunie 2026, fiind organizat de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu și al Ministerului Culturii. FITS este recunoscut drept unul dintre cele mai importante festivaluri de profil din lume, iar ediția din 2025 a inclus peste 840 de evenimente și a reunit mai mult de 5.000 de artiști din 82 de țări.

Turul Ciclist al Sibiului

Tot vara, între 4 și 6 iulie 2026, este programat Turul Ciclist al Sibiului, competiție inclusă în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale. Evenimentul atrage echipe profesioniste din mai multe țări, participarea internațională fiind constantă în edițiile anterioare.

ARTmania Festival

La finalul lunii iulie, Sibiul găzduiește ARTmania Festival, care are loc între 24 și 25 iulie 2026, în Piața Mare. Organizat de ARTmania Events, festivalul propune concerte rock și activări culturale urbane, fiind unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii.

Sibiul de Odinioară, în august

Luna august aduce în prim-plan festivalul „Sibiul de Odinioară”, care ajunge în 2026 la ediția a XIII-a și se va desfășura între 20 și 23 august, în Parcul Tineretului. Evenimentul promite patru zile de muzică, dans, gastronomie și atmosferă de festival autentic, cu invitați din țară și din străinătate, concerte live pe două scene, show-uri, momente surpriză și o ofertă variată de mâncare și băuturi. Organizatorii anunță o atmosferă unică, menită să aducă împreună oameni din toate colțurile țării și nu numai, iar accesul publicului va fi gratuit.

Night Cross Challenge

Tot în luna august, pe 21 august, este programat Night Cross Challenge powered by GLS, o competiție de alergare desfășurată după lăsarea serii. Evenimentul include curse de 4,5 km și 9 km pentru adulți, precum și trasee de 500 m, 1.000 m și 1.300 m pentru copii. Startul va fi dat din zona scenei de pe lac, din Muzeul ASTRA, pe un traseu prestabilit și marcat pe toată lungimea lui.

Festivalul Medieval, evenimentul surpriză al anului

După o pauză de mai bine de șapte ani, Festivalul Medieval revine în ultimul weekend din august și se anunță o ediție plină de surprize.

Două evenimente de tradiție, la Sibiu

În calendarul cultural al anului 2026 se regăsesc și două evenimente de tradiție pentru Sibiu și Mărginimea Sibiului: festivalurile „Cântecele Munților” și „Ioan Macrea”. „Cântecele Munților” reunește ansambluri folclorice din țară și din străinătate și aduce în prim-plan muzica, dansul și portul popular, transformând Sibiul într-un spațiu al dialogului intercultural.

Festivalul „Ioan Macrea”, dedicat dansului popular românesc, omagiază moștenirea coregrafului sibian și promovează autenticitatea tradițiilor prin spectacole susținute de ansambluri folclorice din întreaga țară, fiind un reper important pentru păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural.

Guitar Meeting Festival

La început de toamnă, între 3 și 6 septembrie 2026, are loc Guitar Meeting Festival, eveniment dedicat iubitorilor de chitară și muzică, organizat în ultimul weekend de vacanță, cu și mai multe concerte și momente muzicale.

Holzstock Indie Festival

În perioada 21–26 septembrie, Sibiul găzduiește Holzstock Indie Festival, dedicat muzicii alternative. Evenimentul este organizat de o asociație culturală independentă și se adresează publicului pasionat de scena indie.

În luna octombrie, ASTRA Multicultural, organizat de Muzeul ASTRA, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, aduce în atenția publicului spectacole, expoziții și demonstrații dedicate comunităților etnice și patrimoniului cultural.

O nouă ediție a Târgului de Crăciun

Finalul anului este marcat de o nouă ediție a Târgului de Crăciun din Sibiu, care începe în a doua jumătate a lunii noiembrie 2026. Evenimentul este organizat de Asociația Events for Tourism, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, și se desfășoară până la începutul lunii ianuarie 2027, fiind una dintre cele mai importante atracții turistice de iarnă din România.