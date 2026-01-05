finalul anului 2025 la sibiu: peste 500 de sancțiuni rutiere, zeci de infracțiuni și multe apeluri la 112

În contextul minivacanței prilejuite de sărbătoarea trecerii dintre ani, peste 150 de polițiști au fost prezenți la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru prevenirea producerii oricăror evenimente care ar putea pune în pericol siguranța comunității.

Polițiștii sibieni au desfășurat în cele 5 zile de minivacanță (31 decembrie 2025 – 04 ianuarie a.c.), 45 de acțiuni, organizate pentru menținerea ordinii și liniștii publice, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a cauzelor generatoare de accidente rutiere, pentru depistarea persoanelor urmărite la nivel național și internațional, cât și pentru protejarea cetățenilor.

De asemenea, polițiștii au intervenit cu operativitate la 382 de evenimente, din care 294 sesizate prin SNUAU 112. Dintre acestea, unele au vizat fapte de violență domestică, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului, în 14 situații rezultatele au indicat existența unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, astfel încât polițiștii au emis tot atâtea ordine de protecție provizorii.

Pentru prevenirea și combaterea faptelor penale și contravenționale, polițiștii rutieri și ordine publică au verificat în această minivacanță peste 900 de autovehicule, iar pentru nerespectarea legislației rutiere au aplicat 573 sancțiuni contravenționale, dintre acestea 114 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, iar 54 pentru neportul centurii de siguranță.

Pentru depistarea persoanelor care conduc sub influența alcoolului și/sau a substanțelor psihoactive, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni în cadrul cărora au efectuat 15 de testări cu aparatele drugtest și 825 de testări cu aparatele alcooltest/etilotest.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au reținut 35 de permise de conducere, din care 8 pentru consumul de alcool, 4 pentru depășire neregulamentară și 4 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind retrasase totodată, 30 de certificate de înmatriculare.

Au fost sesizate 74 de infracțiuni din care 22 contra persoanei, 14 infracțiuni contra patrimoniului și 16 la regimul rutier.