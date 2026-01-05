Municipalitatea a introdus, de la 1 ianuarie 2026, taxa hotelieră – o taxă specială pentru promovarea Sibiului în cotă de 2% din valoarea totală a cazării. Nu este pentru prima oară când unitățile de cazare din oraș aud de această taxă. Ea a existat încă dinainte de pandemie, dar era mai mică. Primăria a decis atunci să renunțe la această taxă pentru a le oferi un ajutor operatorilor din sectorul HoReCa.

Primăria a reintrodus taxa hotelieră aplicată pe încasările structurilor de cazare din municipiul Sibiu. Încă din 2020, hotelurile, pensiunile și alte unități de cazare au fost scutite de plata acesteia, pentru a trece mai ușor peste efectele generate de restricțiile din pandemie. La acea vreme, înainte de 2020, taxa era de 1% din încasările structurilor de cazare.

S-a reintrodus taxa hotelieră

De la 1 ianuarie 2026, taxa hotelieră, denumită oficial taxa specială pentru promovarea municipiului Sibiu, a intrat în vigoare, iar toți operatorii economici care dețin și administrează unități de cazare sunt obligați să o plătească. Banii adunați din această taxă vor fi folosiți pentru promovarea turistică, la nivel național și internațional, a municipiului Sibiu.

„Având în vedere necesitatea alocării unor fonduri pentru susținerea promovării la nivel național, dar mai ales internațional a municipiului Sibiu ca atracție turistică importantă, propunem stabilirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Sibiu în cotă de 2% din valoarea totală a cazării”, se arată în hotărârea privind noile taxe și impozite pe anul 2026, aprobată de consilierii locali în 30 decembrie 2025.

Taxa specială pentru promovare turistică se va achita până în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa. Operatorii de cazare care nu vor plăti taxa la termen vor fi nevoiți să plătească „majorări de întârziere în cotă de 1% din cuantumul sumei datorate, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”.

Ce va face Primăria cu banii

Banii strânși din această taxă specială vor fi folosiți pentru promovarea obiectivelor turistice din Sibiu și a destinației turistice Sibiu în ansamblul său, în scopul creșterii numărului de turiști. De asemenea, Sibiul va fi promovat pe harta destinațiilor de tip „city break” a UE. Municipiul Sibiu va fi înscris în rețele, organizații și structuri europene sau globale care pot crește valoarea turistică.

Potrivit municipalității, banii vor fi folosiți și pentru creșterea calității și crearea de noi servicii publice în scopul creșterii durate de ședere a turiștilor în Sibiu. Totodată, se va dezvolta și consolida brandul turistic al municipiului Sibiu, iar veniturile obținute din turism vor crește.

Banii din taxa de promovare turistică vor fi virați într-un cont creat special pentru taxa specială.