gerul nu ocolește sibiul: vor urma două săptămâni de iarnă aspră

Județul Sibiu se va confrunta în această perioadă cu alternanțe termice semnificative, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 5-18 ianuarie.

Cele mai reci zile înregistrate vor fi 8 și 9 ianuarie, când temperaturile minime nocturne vor coborî sub -10 grade, iar valorile diurne vor oscila între -6 și 2 grade. În a doua parte a intervalului, vremea se va încălzi treptat, maximele ajungând la 4-5 grade, iar minimele la aproximativ -3 grade.

În Sibiu, precipitațiile vor fi prezente aproape pe tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în primele zile ale săptămânii, dar și în jurul datei de 10-11 ianuarie. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru temperaturi scăzute și posibile depuneri de polei, mai ales dimineața și seara.

Prognoza pe regiuni:

Banat: Alternanțe termice cu maxime între -5 și 2 grade și minime între -10 și 0 grade în prima săptămână. În a doua săptămână, maximele vor urca până la 8 grade. Precipitații frecvente până pe 8 ianuarie și în jurul datelor de 10-11 ianuarie.

Alternanțe termice cu maxime între -5 și 2 grade și minime între -10 și 0 grade în prima săptămână. În a doua săptămână, maximele vor urca până la 8 grade. Precipitații frecvente până pe 8 ianuarie și în jurul datelor de 10-11 ianuarie. Crișana: Maxime între -6 și 2 grade și minime între -10 și 0 grade în prima săptămână. Ulterior, temperaturile diurne vor ajunge la 7 grade, iar minimele la 0 grade.

Maxime între -6 și 2 grade și minime între -10 și 0 grade în prima săptămână. Ulterior, temperaturile diurne vor ajunge la 7 grade, iar minimele la 0 grade. Transilvania: Maxime între -6 și 3 grade și minime între -10 și 0 grade până în 9 ianuarie. În a doua săptămână, maximele vor fi de 4-5 grade, iar minimele de -3 grade.

Maxime între -6 și 3 grade și minime între -10 și 0 grade până în 9 ianuarie. În a doua săptămână, maximele vor fi de 4-5 grade, iar minimele de -3 grade. Maramureș: Maxime între -6 și 1 grad și minime între -10 și 0 grade în prima săptămână, cu încălzire ușoară ulterior.

Maxime între -6 și 1 grad și minime între -10 și 0 grade în prima săptămână, cu încălzire ușoară ulterior. Moldova: Alternanțe termice până pe 12 ianuarie, maxime între -4 și 4 grade și minime între -9 și -1 grad.

Alternanțe termice până pe 12 ianuarie, maxime între -4 și 4 grade și minime între -9 și -1 grad. Dobrogea: Maxime între 1 și 15 grade și minime între -4 și 7 grade în prima săptămână, cu încălzire ulterioară până la maxime de 10 grade.

Maxime între 1 și 15 grade și minime între -4 și 7 grade în prima săptămână, cu încălzire ulterioară până la maxime de 10 grade. Muntenia: Maxime între 1 și 9 grade și minime între -6 și 2 grade până pe 12 ianuarie.

Maxime între 1 și 9 grade și minime între -6 și 2 grade până pe 12 ianuarie. Oltenia: Maxime între 0 și 5 grade și minime între -8 și 1 grad în prima săptămână.

Maxime între 0 și 5 grade și minime între -8 și 1 grad în prima săptămână. La munte: Maxime între -8 și 1 grad și minime între -14 și -1 grad până pe 12 ianuarie.

Pe parcursul întregului interval, ANM recomandă prudență în trafic și îmbrăcăminte adecvată pentru temperaturi scăzute, mai ales în județele din Transilvania și la munte, inclusiv în județul Sibiu, unde nopțile vor fi deosebit de geroase.