lecție de umanitate la sibiu: asistentul medical care îngrijește „pro bono” persoane vârstnice / foto

Asociația „Speranță și Zâmbet” aduce în prim-plan un exemplu de devotament autentic: Mihai Țițirigă, asistent medical care, dincolo de programul profesional, își dedică timpul liber îngrijirii persoanelor vârstnice aflate în situații limită.

Singuri, bolnavi și lipsiți de sprijin, mulți dintre acești oameni găsesc în intervenția sa nu doar ajutor medical, ci și o rară șansă la speranță, respect și umanitate.

Cu discreție, empatie și devotament, Mihai merge în casele acestor bătrâni pentru a le oferi îngrijiri medicale, consiliere și, mai ales, demnitatea și respectul pe care le merită. Activitatea sa nu este motivată de recompense materiale, ci de dorința autentică de a face bine acolo unde, de multe ori, nimeni altcineva nu mai ajunge.

„Munca lui Mihai este o lecție de umanitate. El ne arată că binele se face în liniște, cu modestie, dar cu multă credință și iubire față de semeni”, transmite președinta Asociației „Speranță și Zâmbet” Jenny Rasche.

Prin dedicarea sa, Mihai Țițirigă demonstrează că solidaritatea și compasiunea pot schimba destine și pot readuce speranța în sufletele celor care credeau că au fost uitați.

Asociația „Speranță și Zâmbet” își exprimă profunda recunoștință față de activitatea sa și încurajează întreaga comunitate să sprijine astfel de inițiative care redau demnitate și lumină unor oameni aflați la nevoie.