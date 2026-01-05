muzică, teatru și umor: seară specială cu ada milea la teatrul „gong” sibiu

Ada Milea revine pe scena Teatrului „Gong” într-un spectacol-concert susținut alături de Bobo Burlăcianu, Anca Hanu și Cristi Rigman.

Evenimentul va avea loc luni, 19 ianuarie, cu două reprezentații, de la orele 17:00 și 19:00, sub titlul „Concert în 4”. Spectacolul durează aproximativ o oră și 10 minute și nu este recomandat copiilor sub 10 ani.

„Continuăm seria evenimentelor speciale din timpul stagiunii, cu un format de concert devenit deja o tradiție pe scena noastră. Vă propunem o călătorie cu muzică de teatru, într-o vibrație artistică inconfundabilă. Un eveniment potrivit pentru toate vârstele, gândit ca un început de an cu zâmbetul la purtător! Profit de această ocazie pentru a vă anunța că Ada Milea va crea un nou spectacol pentru teatrul nostru, cu o premieră programată în luna iunie, o producție bazată pe Cartea cu Apolodor de Gellu Naum.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Deși se cântă, nu e neapărat un concert. Totuși, noi îl numim așa. Adaptăm cântece, care nu sunt neapărat cântece, pe care le-am făcut pentru teatre, adăugăm niște cântece făcute direct cântece și ne prefacem că avem un concert.”, a mai adăugat Ada Milea. Nici muzică, dar nici teatru, sau poate amândouă în același timp, spectacolul de la Sibiu se constituie ca un concert cu personaje comico – triste. Un concert cu personaje și instrumente, o comedie cântată cu umor negru și nod în gât!

Accesul la oricare din concerte se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri (începând cu data de 14 ianuarie) până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet este de 24 lei, tarif unic, nereturnabil.

FOTO Ada Milea profil Facebook