noapte albă pentru deszăpezire la sibiu: zeci de intervenții pe străzi și trotuare / foto

Pe parcursul zilei de duminică, 4 ianuarie, echipele de deszăpezire au acționat pe arterele principale ale orașului, în sensuri giratorii, intersecții, precum și pe drumurile în pantă și rampă, pentru a preveni formarea poleiului.

Totodată, pe durata întregii zile, nouă autospeciale au intervenit pe străzile din cartierele încadrate în prioritatea 3, unde s-a acționat pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea de material antiderapant.

Seara, în jurul orei 19, pe fondul intensificării ninsorilor, alte zece autospeciale au ieșit din nou în teren. Acestea au intervenit atât pe arterele principale, cât și în cartierele orașului, în funcție de ordinea de prioritate stabilită, pentru a asigura condiții sigure de circulație.

Intervenții au avut loc și în stațiunea Păltiniș, unde s-a împrăștiat sare pentru a preveni formarea poleiului, un utilaj fiind prezent permanent în zonă.

În noaptea de 4 spre 5 ianuarie, acțiunile au continuat cu zece utilaje, utilizate atât pentru curățarea zăpezii, cât și pentru prevenirea poleiului prin împrăștierea de material antiderapant. De asemenea, s-a intervenit manual pentru curățarea scărilor, stațiilor de autobuz, pasajelor, trecerilor de pietoni și a trotuarelor.

Autoritățile anunță că utilajele și echipele vor rămâne în teren și în orele următoare, în funcție de evoluția condițiilor meteo.