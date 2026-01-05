pârtiile de la păltiniș arena și oncești funcționează la capacitate maximă. „sperăm să mai ningă”

Toate pârtiile de la Păltiniș Arena și Oncești sunt deschise și funcționează la capacitate maximă. Administratorii de pârtii spun că stratul de zăpadă este bun pentru schi, iar condițiile sunt favorabile pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Pârtia de la Oncești este deschisă oficial pentru sezonul de iarnă. Administratorul pârtiei spune că, deși se schiază în condiții bune, speră ca ninsorile să continue. „Sperăm să mai ningă. Există zăpadă, se schiază cât de cât, ca peste tot”, a declarat acesta.

Programul de funcționare al Pârtiei Oncești este zilnic, între orele 09:00 și 18:00, pe toată durata sezonului 2026. În ceea ce privește tarifele, un skipass valabil între orele 09:00 și 14:00 costă 120 de lei, același preț fiind practicat și pentru intervalul 13:00 – 18:00. Cei care aleg un skipass pentru întreaga zi, între orele 09:00 și 18:00, plătesc 160 de lei, tariful incluzând urcări nelimitate cu telescaunul până în vârful pârtiei.

Și la Păltiniș Arena, toate pârtiile și instalațiile sunt deschise, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. „Totul este funcțional. Lucrăm la capacitate de 100%”, a declarat Dan Gherman, reprezentant al Păltiniș Arena.

Tarifele practicate la Păltiniș Arena au fost actualizate și sunt disponibile pe site-ul oficial, creșterile fiind de maximum 5 lei, ca urmare a majorării TVA-ului și a scumpirilor generale la energie, combustibil și salarii. Astfel, un card de 30 de puncte costă 95 de lei pentru copii, 105 lei pentru elevi, studenți și pensionari, și 110 lei pentru adulți, iar pentru un card de 60 de puncte, prețurile se dublează, în funcție de categoria de vârstă.

Pentru cei care preferă skipass-ul clasic, accesul pentru o zi costă aproximativ 110 lei pentru adulți, în timp ce un pachet de patru zile ajunge la circa 380 de lei. Cei care doresc acces pe toată durata sezonului de iarnă pot opta pentru un abonament de sezon, al cărui preț se situează în jurul valorii de 1.850 de lei.

