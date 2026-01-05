pasionații de atv au lăsat dezastru după ei la daia nouă. mai multe familii fără curent

Un incident grav a avut loc duminică seara, 4 ianuarie, în localitatea Daia Nouă. Mai mulți pasionați de ATV ar fi circulat haotic, pe strada Dorului, iar unul dintre vehicule ar fi lovit mai multe panouri de curent electric.

Mai mulți pasionați de ATV au avariat panouri electrice din localitatea Daia Nouă, iar consecința a fost întreruperea curentului pentru mai multe gospodării din zonă. Potrivit martorilor, persoanele implicate în incident ar fi părăsit locul fără a-și asuma responsabilitatea asupra pagubelor.

Cazul a fost semnalat autorităților prin apel la 112, iar polițiștii încearcă să identifice făptașii. „La data de 04 ianuarie a.c., în jurul orei 23:45, prin apel 112, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute au avariat panourile electrice de pe o stradă din localitatea Daia.

La fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă și au declanșat verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru identificarea persoanelor și luarea măsurilor legale în consecință”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.