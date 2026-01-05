pilotul de raliuri paul popa rupe tăcerea după un an atipic: „2025 a fost despre cea mai importantă decizie din viața mea”

Sibianul Paul Popa nu a fost prezent anul trecut în cursele de raliuri, motivul fiind unul personal.

Paul Popa (23 ani) este unul din tinerii talentați în Campionatul Național de Raliuri, dar anul trecut el a luat o pauză. Motivul a fost unul personal, după ce sibianul s-a căsătorit cu aleasa inimii sale.

”Anul 2025 nu a fost un an definit de rezultate, trofee sau kilometri de probe speciale. N-am fost la fel de activ în raliu cum m-ați știut, dar a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai importanți ani din viața mea. A fost anul în care am ales să-mi unesc drumul cu omul care îmi aduce echilibru, liniște și încredere. Anul în care am spus „da” unei vieți construite pe respect, susținere și valori comune, dincolo de orice competiție. Sunt victorii care nu se celebrează pe podium, dar care îți oferă stabilitatea necesară pentru a merge mai departe mai clar și mai determinat. 2025 m-a învățat ce este răbdarea, echilibrul și ce înseamnă cu adevărat să construiești. Iar cu aceste lecții, privesc spre 2026 mai motivat ca niciodată” este mesajul dat publicității de pilotul sibian Paul Popa pe pagina sa personală de socializare.

În 2023, reprezentând ACS Motorsport Sibiu, Paul Popa și Tudor Mârza au devenit campioni naționali la Swift Cup și totodată campion la clasei RC5N. Acestea au fost primele titluri la seniori pentru Paul Popa.

Sibianul este pilot de raliuri de la 15 ani, fiind îndrumuat de acest drum pe tatăl său, Doru Popa, care a lucrat în domeniu, fiind mecanic.