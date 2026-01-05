„puneți mâna pe lopată!” - reacția unei familii româno-olandeze din tălmaciu la problema deszăpezirii din jina / video

După publicarea articolului despre problema deszăpezirii de la Jina, mai mulți cititori Ora de Sibiu ne-au contactat și ne-au arătat adevărate exemple de hărnicie.

De când a început să ningă abundent, cetățenii gospodari s-au pregătit atât mental, cât și fizic pentru ce urma: curățarea curților și a trotuarelor din fața caselor. Dis-de-dimineață, cu lopețile în mână, au început să-și facă drum prin nămeți.

Este cazul și unei familii româno-olandeze, mutată recent la Tălmaciu. Citind articolul “Sătenii din Jina reclamă că sunt izolați de nămeți. Ar fi însă vina lor, din ce spune primarul / foto video” , olandezii au arătat puterea exemplului.

Aceștia au transmis faptul că, deși primăria trebuie să intervină cu utilajele pe străzi, și cetățenii trebuie să acționeze, prin spirit civic, și să-și curețe trotuarele din fața casei.

“Am ieșit în curte la ora 6 dimineața, eu cu soțul. Mișcarea este benefică și sănătoasă. Un pic de dat la lopată nu strică. Trebuie să fi gospodar la tine și apoi să te uiți la alții. Nu este ok să lași să intervină lenea, mai ales după sărbători. Oamenii ar trebui să fie hrăniți bine, în putere, să facă mișcare. Nu să aștepte să vină primăria să le curețe zăpada. Sau măcar să înceapă ei deszăpezirea. Vrem prin acest exemplu să-i încurajăm și pe ceilalți.” a declarat cititorul Ora de Sibiu