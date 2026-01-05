risc de avalanșe în munții făgăraș și bucegi: stratul de zăpadă ajunge la 50 de centimetri

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare privind riscul mare de avalanșe, valabilă de luni până miercuri seara, în masivele Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu.

Cel mai mare strat de zăpadă a fost măsurat la Vârful Omu, unde grosimea a ajuns la 154 de centimetri.

Potrivit meteorologilor, citați de Mediafax, în Munții Făgăraș și Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri, s-a depus un strat consistent de zăpadă proaspătă, cu grosimi cuprinse între 20 și 40 cm, peste un strat mai vechi, insuficient stabilizat. În zilele următoare sunt prognozate noi ninsori, care vor mai adăuga local 10-20 cm de zăpadă, izolat chiar mai mult.

Vântul puternic din ultimele zile a contribuit la acumularea zăpezii ușoare în zonele adăpostite, formând depozite importante. În apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt, instabile, care cresc semnificativ riscul de avalanșe.

În profunzimea stratului de zăpadă se regăsesc cristale de tip cupă, peste care straturile superioare au o aderență scăzută. Aceste condiții favorizează alunecarea rapidă a zăpezii, în special pe pantele înclinate.

Specialiștii avertizează că există un risc ridicat de declanșare a unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care pot angrena atât zăpada recent depusă, cât și plăcile de vânt din zona crestelor. Avalanșele se pot produce spontan, dar mai ales la suprasarcini.

Situația este similară și în Munții Țarcu-Godeanu, unde ninsorile recente au adăugat un strat de 25-45 cm de zăpadă proaspătă. Acesta are o rezistență scăzută și o aderență slabă la stratul inferior, iar plăcile de vânt formate aici sunt, pe alocuri, de grosimi considerabile.

ANM mai precizează că riscul de avalanșă este însemnat și în Carpații Orientali, în Munții Parâng-Șureanu, precum și în Carpații Occidentali.

Luni, la prânz, măsurătorile efectuate în platformele stațiilor meteorologice indicau următoarele grosimi ale stratului de zăpadă: 154 cm la Vârful Omu, 88 cm la Bâlea-Lac, 39 cm la Țarcu, 47 cm la Călimani, 47 cm la Lăcăuți, 47 cm la Bucin, 23 cm la Ceahlău, 56 cm la Băișoara, 48 cm la Stâna de Vale, 46 cm la Semenic și 45 cm la Roșia Montană.