risc serios de accidente la sibiu. zeci de sibieni cu fracturi tratați la urgență după ninsorile din ultimele zile

Aproape 40 de persoane au ajuns, în primele zile ale anului, la Spitalul Județean de Urgență Sibiu, după ce au alunecat pe gheață sau zăpadă.

În perioada 1–5 ianuarie 2026, 37 de sibieni au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean, cu traumatisme cauzate de căderi pe gheață. Potrivit reprezentanților unității medicale, șase dintre aceștia au necesitat internare, fiind îngrijiți în cadrul Secției de Ortopedie.

Reprezentanții spitalului mai precizează că, în aceeași perioadă, nu au fost înregistrate cazuri de persoane rănite din cauza artificiilor sau petardelor.