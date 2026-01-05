tentativă de omor la mârșa: bărbat înjunghiat într-un bar 

Un scandal monstru a avut loc, duminică seara, într-un bar din localitatea Mârșa din județul Sibiu. Doi bărbați s-au certat, iar unul dintre ei a fost înjunghiat. Oamenii legii au deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.

Totul s-a petrecut în 4 ianuarie, în jurul orei 19:00, într-un local din Mârșa. Doi bărbați, localnici, s-au certat și, pe fondul consumului de alcool, lucrurile au degenerat, iar unul dintre ei l-a înjunghiat pe consăteanul lui. Potrivit surselor Ora de Sibiu, agresorul are 31 de ani, iar victima are 26 de ani.

Localnicii spun că bărbatul de 31 de ani l-a înjunghiat de mai multe ori pe omul de 26 de ani.

La fața locului au intervenit polițiștii și echipaje medicale, iar bărbatul agresat a fost dus de urgență la spital. În momentul preluării, el era conștient. „A fost trimis un echipaj de tip B de la substația Tălmaciu, datorită apropierii de locul solicitării, și în același timp a fost trimis și un echipaj de tip C (cu medic) din Sibiu. La sosirea echipajelor, un bărbat de 26 de ani prezenta mai multe plăgi tăiate și înjunghiate. Bărbatul era conștient, cooperant și a fost transportat la UPU Sibiu de către echipajul cu medic, el fiind în state stabilă”, au precizat reprezentanții SAJ Sibiu.

Polițiștii au deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. În cursul zilei de luni, procurorul va propune arestarea preventivă a agresorului.