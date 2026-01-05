treningul purtat de maduro când a fost capturat de sua a devenit best seller

O imagine virală în care președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, apare încătușat, îmbrăcat într-un trening gri și cu ochii acoperiți a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

Fotografia, distribuită masiv pe platforme precum X, TikTok și Instagram, a atras atenția nu doar prin mesajul politic sugerat, ci mai ales prin ținuta purtată de liderul de la Caracas , un trening Nike care a devenit rapid subiect de meme-uri și glume.

Potrivit Libertatea, treningul gri din imagine a fost identificat de internauți ca fiind din gama „Nike Tech Fleece”, un model lansat inițial în 2013, considerat până recent un clasic al brandului american.

Efectul viral s-a văzut rapid și în căutările online. Potrivit tendințelor de pe Google, interesul pentru „Nike Tech Fleece” a crescut abrupt în orele următoare răspândirii imaginii. Deși nu este un produs nou, treningul a revenit spectaculos în atenția publicului.

În prezent, bluza tip hanorac din colecția „Nike Tech Fleece” se vinde la prețuri cuprinse între aproximativ 500 și 700 de lei, în timp ce pantalonii asortați costă între 350 și 550 de lei. Un set complet ajunge astfel la un preț total estimat între 800 și 1.300 de lei, în funcție de magazin și promoții.

FOTO Libertatea