trotuare impracticabile în turnișor din cauza zăpezii. cine ar trebui să dea la lopată / video

Mai mulți sibieni au reclamat că trotuarele din cartierul Turnișor, și nu numai, sunt acoperite cu zăpadă.

Fie din cauza ninsorii, fie din cauza autospecialelor cu plug care aruncă zăpada de pe carosabil pe trotuare, cert este că pietonii sunt puși în situația de a traversa pe carosabil, lucru extrem de periculos având în vedere traficul rutier și asfaltul alunecos, mașinile putând derapa.

Compania SOMA explică cine trebuie să deszăpezească trotuarele.

Contactați de jurnaliștii „Ora de Sibiu”, reprezentanții SOMA Sibiu au transmis că deszăpezirea trotuarelor din fața caselor intră în obligația proprietarilor. Doar în cazul în care trotuarul se află într-o zonă fără construcții sau case, atunci aceasta intră în responsabilitatea SOMA Sibiu.

„Trotuarele se deszăpezesc de către locuitorii din zonă. Doar acolo unde trotuarele nu au locuințe, de exemplu în zona de Vest sau cele de lângă parcuri, intervine SOMA. Avem un număr mare de lucrători care ocupă punctual și manul de această activitate. Suntem prezenți pe teren și trebuie să înțelegem că, datorită ninsorii abundente, nu putem curăța totul în 3 ore. Este un proces de durată. Se vor face prima dată prioritățile: stațiile de autobuz, trecerile de pietoni, după care se extinde către trotuare. Am fost personal prin oraș în inspecție. Lucrurile arată bine.” a declarat directorul general al SOMA, Ionuț Rusu

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Echipele sunt prezente în punctele cheie din municipiul Sibiu

Potrivit coordonatorului echipelor SOMA Sibiu, George Basa, pentru trotuarele și trecerile de pietoni din Sibiu lucrează concomitent patru echipe, în patru zone ale orașului. Primele deszăpezite sunt zonele critice: accesul către instituțiile publice, stațiile de autobuz și trecerile de pietoni. Apoi urmează trotuarele.

„Activitatea echipelor începe când se oprește ninsoarea puternică, pentru că altfel măturăm în continuu, fără rezultat. Avem o echipă pe Bulevardul Victoriei, una în centru, la Teatru, care acoperă centrul orașului, una la Flaro, pe malul Cibinului, care acoperă zona Țiglari, Aeroport, Turnișor, și a patra echipă pe Henri Coandă, care acoperă zonele Gușterița, Semaforului, Vasile Aaron, Bâlea și până la podul Gării. În total, avem 92 de oameni. De exemplu, în zona Teatrului sunt două schimburi. Pentru că centrul e foarte important: stații de autobuz, treceri de pietoni, acces la instituțiile publice, la spitale, la școli. După care s-a trecut la trotuare.” a declarat George Basa, coordonatorul echipelor