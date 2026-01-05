un bărbat din târnăveni a petrecut revelionul după gratii: a fost prins la blăjel

Chiar înainte de Revelion, pe 31 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au identificat pe raza localității Blăjel pe un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Târnăveni.

Pe numele acestuia, Judecătoria Târnăveni a emis, la 12 noiembrie 2025, un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru conducere fără permis.

Tânărul a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.