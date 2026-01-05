un jucător abia venit la fc hermannstadt anunță: ”va fi greu să salvăm echipa”

Noul fundaș al lui FC Hermannstadt, bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski anunță că misiunea sibienilor de a se salva de la retrogradare este una foarte dificilă.

În primul său interviu, chiar în prima zi din cantonamentul din Antalya, stoperul Bozhidar Chorbadzhiyski a discutat deschis despre șansele sibienilor de a continua în Superliga.

”Trebuie să fim realiști, va fi greu să salvăm echipa, nu suntem într-o situație bună. Dar, cu caracter, cu experiență și cu o pregătire bună în cantonamentul din Antalya, cred că orice este posibil. Avem nevoie să atingem acest obiectiv, vreau să le transmit suporterilor că voi da tot ce am mai bun ca fotbalist profesionist. Joc pentru familia mea, pentru echipă, voi da pe teren tot ce am mai bun pentru a face performanță. Sper că suporterii vor fi mulțumiți de mine și vor crea o emoție constructivă pe stadion” a spus bulgarul pentru pagina oficială a clubului de pe Cibin.

Sibienii sunt penultimii în clasament, cu 13 puncte din 21 de meciuri. FC Hermannstadt a dezamăgit cumplit în special acasă, fiind ultima clasată într-un top al jocurilor de pe teren propriu, cu 7 puncte din 11 jocuri.

”Sunt în vârful carierei mele”

Chorbadzhiyski vrea să profite de șansa ivită de a evolua într-un fotbal ceva mai bun decât cel din Bulgaria. ”Vin din Bulgaria, este un pas înainte pentru mine. În pauza de vară nu am găsit opțiuni bune pentru mine în străinătate și a trebuit să mă întorc în Bulgaria, pentru a rămâne în formă. La Sibiu e ceva nou pentru mine, vreau să joc un fotbal foarte bun, pentru că fotbalul românesc e a un nivel mai ridicat. Sunt ambițios, pentru mine 30 de ani nu înseamnă o vârstă înaintată ca sportiv, mă simt în vârful carierei mele. Mă simt puternic și pregătit pentru următorul pas, de asta sunt aici, să demonstrez că pot să ajut echipa și să evoluez în carieră” a anunțat bugarul din defensiva lui FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt este în cantonament în Antalya până pe 13 ianuarie, când este programată revenirea la Sibiu. Echipa lui Dorinel Munteanu va disputa în Turcia trei jocuri amicale.