adolescentă dispărută din tălmaciu: are păr șaten-lung și ochi căprui

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 15 ani, care a plecat într-o direcție necunoscută fără a reveni la domiciliu.

Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

La data de 6 ianuarie, în jurul orei 11:23, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu, au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie cu privire la faptul că, fiica sa, CĂLDĂRAR MARIA, în vârstă de 15 ani, a plecat de la domiciliu din Tălmaciu, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime 155m, greutate 50kg, păr șaten-lung, ochi căprui, ten brun.

Nu se cunosc semne particulare.

La momentul plecării, tânăra purta fustă și bluză multicoloră cu imprimeuri florale de culoare roșu/alb.

Dacă puteți oferi informaţii despre această minoră sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.