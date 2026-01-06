boboteaza se ține lângă catedrală, nu în piața mare. motivul invocat de preoți

Slujba de Bobotează și ritualul de sfințire a apei nu vor mai avea loc, în acest an, în Piața Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu. Preoții au decis mutarea evenimentului religios pe esplanada din fața Catedralei Mitropolitane.

Anunțul a fost făcut luni, la finalul slujbei oficiate în Catedrala Mitropolitană.

Potrivit unor surse din cadrul Mitropoliei Ardealului, decizia a fost luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. La această oră, în municipiul Sibiu se înregistrează minus un grad Celsius, iar stratul de zăpadă ajunge la aproximativ 25 de centimetri, conform datelor furnizate de meteorologi.

Slujba de Bobotează va fi prezidată de Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurențiu Streza. Programul va începe în interiorul Catedralei Mitropolitane, urmând ca rânduiala de „sfințire cea mare a apei” să fie săvârșită afară, pe esplanada din fața lăcașului de cult.

„Va începe slujba în Catedrală, iar pe esplanada din fața Catedralei se va săvârși rânduiala de sfințire a apei și vom pregăti în jurul Catedralei câteva butoaie și, bineînțeles, sticlele pe care le pregătim în această zi”, a declarat luni părintele Calist Egumen de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Ca în fiecare an, Mitropolia Ardealului a pregătit peste 10.000 de litri de apă sfințită, care vor fi împărțiți credincioșilor prezenți la slujba de Bobotează.