cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume prin italia: costă doar 15 euro

Călătoria cu trenul prin Cinque Terre, în Italia, este considerată una dintre cele mai spectaculoase din lume.

Traseul feroviar leagă cinci sate pescărești situate pe malul mării, oferind priveliști impresionante în timp ce trenul străbate golfuri sălbatice și peisaje de vis. Zona este protejată ca Parc Național și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Potrivit Mediafax, trenul Cinque Terre Express circulă între Levanto și La Spezia și parcurge traseul în aproximativ 30 de minute, oprind în toate cele cinci sate: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore. La orele de vârf, trenul circulă la fiecare 20 de minute, de dimineața până seara târziu.

Vernazza este adesea considerat cel mai frumos sat, cu străzi înguste, abrupte și lipsite de trafic auto, înconjurate de case colorate și magazine tradiționale. Monterosso al Mare, cel mai mare sat, atrage turiștii cu plajele sale întinse și cu farmecul istoric al localității. Regiunea oferă și 48 de trasee de drumeție, castele și alte obiective turistice.

Biletele pentru tren se pot achiziționa din orice stație, iar turiștilor li se recomandă cardul Cinque Terre MS Card, care permite călătorii nelimitate dus-întors pe traseu. Un abonament de o zi, valabil în afara orelor de vârf, costă doar 14,80 euro pentru adulți.

Există și abonamente pentru două sau trei zile, între 26,50 și 31,50 euro. Prețurile sunt reduse cu 50% față de tariful integral și sunt valabile până pe 13 martie. În sezonul estival, prețurile cresc, însă posesorii de abonamente beneficiază de acces gratuit la unele trasee și autobuze din regiune.

O călătorie cu trenul prin Cinque Terre nu este doar un simplu transport între sate, ci o experiență de neuitat, care combină frumusețea naturii cu farmecul autentic italian.

