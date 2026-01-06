cod galben de ninsori, polei și viscol în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și două alerte Cod galben pentru intervalul 6 – 9 ianuarie, când în majoritatea regiunilor vor fi precipitații mixte, ninsori și intensificări ale vântului.

În județul Sibiu, în perioada menționată sunt așteaptate ninsori și precipitații mixte, cu depunere de polei în zonele joase și strat de zăpadă de 15…30 cm în zona de deal și de 30…50 cm la munte. Vântul va avea intensificări locale, mai ales în Munții Făgăraș și în zonele înalte ale Carpaților, cu rafale de 70…80 km/h, generând viscol și vizibilitate redusă. Temperaturile vor scădea treptat, iar în noaptea de joi spre vineri sunt posibile valori minime de -15…-10°C în zonele intramontane.

Vremea la munte și stratul de zăpadă

Potrivit Mediafax, la munte, stratul de zăpadă va ajunge la 50 cm, iar în Carpați vântul va depăși 80 km/h, generând viscol și scăderea vizibilității.

Precipitații și polei

6 – 9 ianuarie: Precipitații în cea mai mare parte a țării, cu cantități de apă de 10…40 l/mp.

În Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei se vor semnala lapoviță și polei în prima zi, treptat predominând ninsorile, cu depunere de zăpadă de 15…30 cm.

În Moldova și în centrul, sudul și estul Transilvaniei vor fi temporar precipitații mixte, cu polei. La munte se vor depune 30…50 cm de zăpadă nouă.

Intensificări ale vântului

Din noaptea de 7 spre 8 ianuarie, vântul va atinge 50…60 km/h în regiunile sudice și estice, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor depăși 70…80 km/h.

Din noaptea de 8 spre 9 ianuarie, se estimează temperaturi minime de -15…-10°C în zonele intracarpatice și deluroase, iar gerul va fi local semnificativ.

Precipitații însemnate cantitativ

Între marți, ora 18:00, și joi, ora 12:00, Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului și Carpații Meridionali și de Curbură vor fi sub incidența precipitațiilor însemnate cantitativ:

Acumulări de 20…35 l/mp, local peste 40 l/mp.

Depunere de zăpadă: 20…50 cm la munte, 15…30 cm în zonele joase.

Local se va forma polei.

Vântul va intensifica ninsoarea la altitudini de peste 1700 m, vizibilitatea fiind redusă temporar.

În centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova vor fi precipitații mixte, cu depunere locală de polei.