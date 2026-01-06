cod galben de viituri în șase județe: pericol și pe valea oltului

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat marți avertizarea hidrologică pentru sud-vestul țării.
Un Cod galben de viituri este valabil în perioada 6 ianuarie, ora 12:00 – 8 ianuarie, ora 12:00.
Se așteaptă scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, ca urmare a topirii zăpezii și precipitațiilor.
Avertizarea vizează râuri din județele: Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș și Olt. Probleme pot apărea inclusiv pe Valea Oltului.
Râurile vizate includ:
- Desnățui – bazin amonte Ac. Fântânele (Mehedinți, Dolj)
- Jiu – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu Gilort
- Gilort – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj)
- Motru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj, Mehedinți)
- Jiu – afluenții de dreapta aval confluență cu Motru – amonte S.H. Podari (Mehedinți, Dolj)
- Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu Lotru – amonte confluență cu Olteț (Vâlcea, Argeș, Olt)
- Olteț – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj)
- Teslui – (Dolj, Olt)
Autoritățile recomandă prudență sporită în zonele afectate și evitarea trecerii prin albiile râurilor sau pe drumurile inundabile.
