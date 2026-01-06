csu sibiu a pus la vânzare biletele pentru meciul cu fc argeș

CSU Sibiu a pus la vânzare online biletele pentru meciul cu FC Argeș, programat pe 10 ianuarie, în Sala Transilvania.

Biletele pentru următorul meci al echipei de baschet CSU Sibiu din Sala Transilvania, cel cu FC Argeș Pitești, din 10 ianuarie (ora 18.00) sunt disponibile online, pe platforma Bilete.ro.

Costul tichetelor de acces este identic cu cel la jocurile anterioare ale Sibiului din acest sezon. Astfel, la Tribunele C și D prețul tichetelor este de 30 de lei, iar la Tribunele A și B, costul este de 20 de lei. Se pot achiziționa și bilete pentru copii cu preț redus, alăturat de locul adultului. Copiii cu vârsta de până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat.

FOTO: CSU Sibiu

În ziua meciului, de la ora 17.00, bilete se vând și fizic la Sala Transilvania.

Cu un bilanț de 5-9, CSU are șanse foarte mici la play-off, fiind abia pe locul 13 în sezonul regular. Echipa lui Dan Fleșeriu a ieșit din cursa pentru play-off după înfrângerea din primul joc al anului, pe teren propriu, cu Corona.

FC Argeș este pe locul 3 în clasament, cu un bilanț de 10-4 și este favorită în disputa din Sala Transilvania.