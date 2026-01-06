eșec pentru echipa secundă de la csu în liga 1: un sibian a marcat 30 de puncte

În primul meci din grupa echipelor ”satelit” a Ligii 1 de baschet masculin, CSU Sibiu a cedat marți în Sala Transilvania, 95–98 cu CSO Voluntari.

CSU 2 Sibiu a încheiat prima fază a grupelor pe locul 3 în seria din Liga 1, cu un bilanț de 6-4. Fără drept de promovare, echipele ”satelit” ale cluburilor de Liga Națională au fost repartizate într-o nouă serie, care și-a disputat marți prima rundă.

CSU 2 și Voluntari 2 au oferit un meci atractiv, cu multe reușite. Elevii lui Juris Vasiljevs s-au impus doar în sfertul al doilea, cu 22-8, dar au cedat celelalte trei sferturi: 23-33, 27-31 și 23-26.

De la 72-72, ilfovenii s-au distanțat pe tabelă și au condus până la final, câștigând cu 98-95.

De la CSU 2 s-a remarcat Elias Drăgan, cu 30 puncte, el fiind un jucător important și la echipa de seniori. Au mai punctat: Radu Popa – 15, Luca Otgon – 14, Erik Sledinschi – 9, Andrei Toader -6, Filip Itu – 6, Andrei Schipor – 4, Rareș Herciu -4, Raul Mitrache – 4, Dumitru Grosu – 2, Andrei Vulc – 1.