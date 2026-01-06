fc hermannstadt vrea să aducă și un portar: negocieri cu un fost jucător de la arsenal londra

FC Hermannstadt caută să mai facă 2-3 transferuri în această iarnă și caută inclusiv un portar, fiind în discuții cu Dejan Iliev de la UTA.

Sibienii păreau acoperiți pe postul de portar acolo unde îi au pe Cătălin Căbuz (29 de ani), Vlad Muțiu (30 de ani) și Ionuț Pop (28 de ani). Titularul Căbuz a fost însă în scădere de randament în acest sezon, față de stagiunile anterioare.

Conform Prosport, Dorinel Munteanu a cerut conducerii lui FC Hermannstadt să îl transfere pe Dejan Iliev, jucător care mai are contract un an și jumătate cu UTA.

După ce a pierdut postul de titular la UTA în detrimentul lui Gorcea, Iliev vrea să plece în această iarnă, mai ales că nu este în cele mai bune relații cu antrenorul Adi Mihalcea.

UTA este de acord să îl lase pe portar să plece, dar solicită circa 100.000 euro, sumă greu de plătit de FC Hermannstadt, care este în insolvență. Sibienii ar putea însă să îi ofere portarului macedonean același salariu ca la UTA, 10.000 euro lunar.

Nord-macedoneanul a evoluat la juniorii lui Arsenal Londra, apoi a mai trecut pe la Trencin, HJK Helsinki și FK Sarajevo.

Dacă nu vor ajunge la un acord pentru Iliev, sibienii ar putea tatona și alte piste, iar în cazul în care vor aduce un portar, vor renunța automat la un alt goal-keeper din lot.

FC Hermannstadt caută să aducă în această iarnă și un vârf oportunist, care să concretizeze ocaziile ivite în careul advers.