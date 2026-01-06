haos în europa: accidente grave și aeroporturi paralizate din cauza viscolului

Zăpada, gheața și temperaturile scăzute au afectat marți mai multe regiuni din Europa, generând condiții de trafic periculoase.

În Franța, cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, iar sute de zboruri au fost anulate pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi.

Autoritățile din regiunea Landes, sud-vestul Franței, au raportat trei decese, iar alte două persoane ar fi murit în Île-de-France, zona Parisului, unde camioanele au fost interzise pe șosele din cauza blocajelor masive. Parisul s-a trezit acoperit de zăpadă, iar școlile închise au oferit copiilor o zi liberă neașteptată.

Potrivit Mediafax, ninsorile abundente au forțat închiderea a șase aeroporturi din nordul și vestul Franței. În Olanda, aeroportul Schiphol din Amsterdam a blocat aproximativ 400 de zboruri, în timp ce echipajele curățau pistele și dezghețau avioanele. Defecțiunile software și gheața de pe șosele au paralizat și traficul feroviar, iar autoritățile au recomandat navetiștilor să călătorească doar dacă este absolut necesar.

În Roma, ploile au provocat revărsarea râului Tiber și au limitat accesul publicului în parcuri și alte zone expuse riscului de inundații sau copaci căzuți. Piața Sfântul Petru a fost doar parțial ocupată pentru binecuvântarea de Bobotează a papei Leo al XIV-lea.

În nordul Italiei, zăpada a acoperit Bologna și a adus bucurie schiorilor din Dolomiți, deși temperaturile vor rămâne sub zero în următoarele zile.

În nordul Marii Britanii, un val de frig a redus temperaturile până la minus 12,5°C, perturbând transportul rutier, feroviar și aerian, închiderea a sute de școli și anularea evenimentelor sportive. În Scoția, s-au prognozat până la 15 centimetri de zăpadă, iar legislatorul Andrew Bowie a cerut trimiterea de soldați pentru a ajuta persoanele blocate.

În Balcani, atât zăpada, cât și ploile torențiale au provocat revărsări de râuri, probleme în trafic și întreruperi în alimentarea cu energie și apă. O femeie a murit luni în Sarajevo după ce o ramură acoperită de zăpadă i-a căzut în cap. În Serbia, autoritățile au introdus măsuri de urgență și au avertizat șoferii să circule cu prudență în perioada sărbătorilor ortodoxe.

În Croația și Muntenegru, vântul puternic și furtunile au provocat inundații pe coasta Adriaticii, inundând casele de vacanță din Ada Bojana, în sudul Muntenegrului.

