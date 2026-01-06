îmbulzeală la bobotează: mii de sibieni prezenți la catedrala mitropolitană din sibiu / foto

Slujba de Bobotează a adunat mii de credincioși la Sibiu, unde oamenii au luat apă sfințită în cadrul manifestărilor religioase organizate la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”.

Praznicul Botezului Domnului a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii și a Sfințirii Mari a apei, la care au participat numeroși sibieni veniți din municipiu și din localitățile apropiate. Ceremoniile religioase au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Potrivit mitropolia-ardealului.ro, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită în sobor, alături de ierarh participând eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, protos. drd. Calist Magyar, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, cadre universitare și slujitori ai lăcașului de cult. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane, sub conducerea pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

Sfințirea cea Mare a apei a avut loc în fața Catedralei Mitropolitane, pe o scenă special amenajată.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Mitropolitul Ardealului a subliniat semnificația duhovnicească a sărbătorii Bobotezei și rolul Aghiasmei Mari în viața credincioșilor. Ierarhul a explicat legătura profundă dintre Sfânta Liturghie și sfințirea apei, arătând că apa binecuvântată își păstrează puterea sfințitoare pe parcursul întregului an și este un ajutor atât pentru suflet, cât și pentru trup.

Pentru credincioșii prezenți au fost pregătite peste 18.000 de sticle de 0,5 litri cu Aghiasmă Mare, precum și aproximativ 4.000 de litri de apă sfințită în butoaie de mare capacitate.

La finalul slujbei, preoții și personalul Catedralei Mitropolitane au împărțit apa sfințită celor veniți, pentru ca aceasta să fie dusă în casele oamenilor, spre binecuvântare, ajutor și ocrotire dumnezeiască.

FOTO: Costin Chesnoiu