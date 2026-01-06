lista școlilor din județul sibiu incluse în programul „masă sănătoasă” în 2026

Lista celor 1.427 de unități de învățământ incluse în Programul național „Masă sănătoasă” (PNMS) pentru anul 2026, precum și numărul de preșcolari și elevi beneficiari și sumele alocate pe fiecare județ, a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 ianuarie 2026.

Potrivit documentului, 542.402 preșcolari și elevi vor primi masă la școală în 2026, cu 27.702 mai mulți față de anul 2025, când numărul estimat al beneficiarilor a fost de 514.700. Creșterea este semnificativă și în raport cu anul 2024, când numărul elevilor incluși în program a fost cu 75.074 mai mic față de estimarea din 2025.

În judetul Sibiu sunt un număr de 19.121 de beneficiari ai acestui program, din 45 de localități

Potrivit EduPedu, Hotărârea de Guvern privind instituirea Programului național „Masă sănătoasă” pentru anul 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 30 decembrie 2025. Conform actului normativ, valoarea alocației zilnice per elev crește la 16,5 lei, față de 15 lei în 2025, majorarea urmând să se aplice începând cu 8 ianuarie 2026.

Pentru anul 2026, bugetul total alocat programului este de 1.531.090.000 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 391.690.000 de lei comparativ cu anul precedent. Majorarea a fost prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.

Programul național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar, sub forma unei mese calde sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, a unui pachet alimentar, în limita valorii de 16,5 lei per beneficiar, sumă care include și taxa pe valoarea adăugată.

PNMS se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe durata cursurilor, conform structurii anului școlar. Suportul alimentar nu se acordă în perioada vacanțelor școlare sau în zilele declarate nelucrătoare prin lege.

Lista completă a unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ în care se implementează Programul național „Masă sănătoasă” în 2026, precum și numărul de beneficiari aferent fiecăreia, este disponibilă în Monitorul Oficial.