parizienii au ieșit la ski prin oraș / video

Parizienii au profitat de un episod rar de iarnă autentică și au ieșit la schi pe străzile capitalei Franței, luni, 5 ianuarie, după ce un strat consistent de zăpadă a acoperit orașul.

Imagini filmate surprind oameni schiind atât pe carosabil, cât și pe zonele verzi din cartierul Montmartre, într-un peisaj neobișnuit pentru Paris. Fenomenul a atras atenția trecătorilor și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Serviciul meteorologic național Meteo-France a emis o alertă portocalie de ninsori și polei pentru regiune, avertizând că vremea severă va persista cel puțin până miercuri. Autoritățile au recomandat prudență în deplasări, în contextul condițiilor meteo dificile.

Ninsorile abundente sunt considerate rare în capitala Franței, astfel de episoade având loc doar ocazional în ultimii ani.