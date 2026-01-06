peste 70 de intervenții salvamont în ultimele 24 de ore: 30 de turiști au ajuns la spital

În ultimele 24 de ore, Salvamont România a intervenit în condiții montane dificile, cu ninsori, vânt puternic și risc ridicat de avalanșă în mai multe masive.

Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 73 de apeluri de urgență din 14 județe, printre care și Sibiu. În județul nostru nu au fost raportate cazuri grave.

În total, 76 de persoane au fost salvate, dintre care 30 au fost transportate la spital cu ambulanțe SAJ, SMURD sau autospeciale Salvamont, iar restul au primit îngrijiri la fața locului sau au fost preluate de aparținători.

Potrivit Mediafax, cele mai multe intervenții au avut loc în Maramureș (16), urmat de Gorj și zona Predealului (câte 7 fiecare) și Lupeni (5). Alte județe în care salvatorii au fost solicitați includ Alba, Neamț, Voineasa, Vatra Dornei, Bihor, Prahova, Mureș, Brașov, Cluj, Sibiu, Suceava și Harghita.

Pe lângă apelurile de urgență, dispeceratul a primit și 58 de solicitări de la turiști care au cerut recomandări pentru trasee, în ciuda vremii nefavorabile.

Salvamont atrage atenția că riscul de avalanșă este ridicat la altitudini de peste 1.800 de metri, precum și în zonele subalpine. În Munții Făgăraș și Bucegi, dar și în masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, stratul de zăpadă proaspătă măsoară între 30 și 45 de centimetri, suprapus peste zăpadă veche și instabilă. Vântul a creat zone periculoase, în special pe creste.

Salvatorii avertizează că avalanșele pot fi declanșate atât spontan, cât și de trecerea turiștilor prin zonele expuse. Riscul rămâne crescut și în Carpații Orientali și Occidentali, mai ales pe versanții abrupți.

Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele alpine neamenajate, să verifice prognoza meteo înainte de plecare, să aleagă rute adecvate nivelului lor de pregătire și să folosească echipament corespunzător.