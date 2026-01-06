prognoza meteo pentru ianuarie: iarna se intensifică, cu ninsori și frig accentuat

Județul Sibiu se află printre zonele vizate de o răcire accentuată a vremii în următoarele săptămâni, potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii anunță temperaturi negative, episoade de ger și ninsori, în special în zonele montane ale județului, unde stratul de zăpadă va fi în creștere. Până la 11 ianuarie, valorile termice vor coborî frecvent sub pragul înghețului, cu minime ce pot ajunge la -7 grade Celsius, iar 9 ianuarie este estimată ca fiind cea mai rece zi.

În municipiul Sibiu și în restul județului, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în prima parte a intervalului analizat, cu precipitații frecvente și condiții de iarnă autentică. Din 12 ianuarie, temperaturile vor începe să crească treptat, însă frigul va persista, mai ales dimineața și noaptea. La munte, ninsorile vor fi dominante, iar autoritățile avertizează asupra depunerii unui strat consistent de zăpadă.

Potrivit Libertatea, la nivel național, ANM a actualizat prognoza pentru intervalul 6 ianuarie – 1 februarie 2026, indicând o perioadă cu alternanțe termice, dar și cu fenomene specifice sezonului rece. În prima săptămână, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele normale în vest, nord-vest, nord-est și local în centru, în timp ce în sud-est vor fi ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, mai ales în regiunile vestice.

În intervalul 12 – 18 ianuarie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în zonele montane și în extremitatea de sud-est, dar ușor sub normal, local, în nord-est și centru. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de mediile climatologice.

Pentru perioada 19 – 25 ianuarie, ANM estimează valori termice peste normal în cea mai mare parte a țării, în special în sud-est, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale. Tendința se va menține și în intervalul 26 ianuarie – 1 februarie, când mediile termice vor fi ușor peste normal în regiunile extracarpatice.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a avertizat că în zilele următoare vremea se va răci semnificativ, iar fenomenele de iarnă se vor intensifica. În unele zone, inclusiv în județele din centrul țării, stratul de zăpadă nou depus ar putea depăși 30 de centimetri. În prezent, mai mult de jumătate din teritoriul României se află sub avertizări cod galben și cod portocaliu de ninsori și viscol.