programul tragerilor din poligonul poplaca, în ianuarie: doar 8 zile în această lună

În luna ianuarie, unităţile militare din Garnizoana Sibiu vor executa trageri, după următorul program:

‒cu muniţie reală, cu armamentul uşor de infanterie, pentru derularea procesului de instrucţie a militarilor:

08.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

09.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

21.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

28.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

29.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30.

‒ cu muniţie de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanţă Sibiu, pentru verificarea funcţionării normale a acestuia:

19.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

23.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

30.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30.

Este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor, în funcție de condițiile atmosferice, să fie auzite în localitățile din vecinătatea poligonului.

