programul tragerilor din poligonul poplaca, în ianuarie: doar 8 zile în această lună

În luna ianuarie, unităţile militare din Garnizoana Sibiu vor executa trageri, după următorul program:
‒cu muniţie reală, cu armamentul uşor de infanterie, pentru derularea procesului de instrucţie a militarilor:
- 08.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
- 09.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
- 21.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
- 28.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
- 29.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30.
‒ cu muniţie de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanţă Sibiu, pentru verificarea funcţionării normale a acestuia:
- 19.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
- 23.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
- 30.01.2025, în intervalul orar 08.30–15.30.
Este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor, în funcție de condițiile atmosferice, să fie auzite în localitățile din vecinătatea poligonului.
FOTO Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu
