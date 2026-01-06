remiză pentru fc hermannstadt în primul amical din antalya. ocazii multe ratate de sibieni / foto

FC Hermannstadt a terminat marți la egalitate primul joc amical din Antalya, 0-0 cu Kayserispor, ultima clasată din Turcia.
FC Hermannstadt și Kaysperispor s-au întânit marți, la Belek, într-un amical atractiv, în care ambele echipe au jucat cu multă energie. Daniel Niculae, președintele sibienilor, a asistat la partidă din micuța tribună a bazei sportive.
La prima repriză a asistat și fostul președinte al sibienilor, Dani Coman, aflat în Antalya alături de noua sa echipă, FC Argeș.
Belek a oferit condiții execelente, cu o temperatură de 18 grade și un gazon impecabil. Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu pregătește pentru a doua parte a sezonului un sistem 4-3-3, renunțând la sistemul ultradefensiv cu trei fundași centrali folosit de fostul antrenor, Măldărășanu.
Sibiul a avut prima mare ocazie în minutul 8, când șutul lui Oroian a lovit transversala porții turcilor.
Kayseprispor a fost aproape de gol în minutul 23, când Onugkha a reluat cu capul din doar câțiva metri, dar portarul sibienilor, Căbuz a respins excelent.
Tot Căbuz a intervenit la șutul lui Cardoso din 13 metri și a menținut tabela intactă.
Prima repriză se încheie cu șutul lui Oroian, respins de portarul advers în corner. A fost 0-0 după o primă repriză vie, cu multe faze de poartă.
În minutul 57, Chițu a avut și el o șansă mare, după o centrare excelentă a lui Stancu. Buș a irosit și el o situație bună în minutul 68. Sibienii au fost mai periculoși în repriza secundă, Albu a tras puțin peste poartă. Turcii au mai avut și ei o ocazie bună spre final.
Amicalul dintre FC Hermannstadt și Kayserispor s-a terminat 0-0 după un meci alert.
Echipa lui Dorinel Munteanu va mai disputa două jocuri amicale în Antalya, cu FC Turan (Azerbaijan) pe 10 ianuarie și Napredak Kruševac (Serbia) pe 12 ianuarie.
FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Stoica, Karo, Stancu – Florescu, Ivanov, Oroian – Chițu, Gjorgjievski, Neguț. Au mai jucat: Muțiu, Pop, Choradzhinskyi, Kujabi, Albu, Buș, Bârstan, Issah, Jair, Ciubotaru, Ritivoi, Antwi, Călugăr.
