reparații provizorii pe drumurile și autostrăzile din județul sibiu

Drumarii sunt la datorie și intervin constant pentru a menține autostrăzile și drumurile naționale în condiții sigure de circulație.

În prezent, echipele acționează pe autostrada A1 și pe mai multe drumuri naționale unde au apărut degradări ale carosabilului, generate de condițiile meteo specifice sezonului rece, în special de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț care accelerează uzura asfaltului.

În această perioadă, lucrările executate sunt unele temporare, realizate cu mixtură stocabilă, singura soluție tehnică disponibilă în sezonul rece. Scopul intervențiilor este menținerea siguranței traficului și limitarea extinderii degradărilor existente.

Reprezentanții administratorului drumurilor precizează că reparațiile definitive vor fi efectuate ulterior, după ce condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor cu asfalt la cald.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, să adapteze viteza la condițiile de drum și să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară lucrări.