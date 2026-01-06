spărgătorul de pe bulevardul victoriei din sibiu a fost prins

A fost prins hoțul care a spart două societăți comerciale situate pe Bulevardul Victoriei din Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul reținut a furat bani și telefoane mobile din două locații: DABO Doner și Unix, aflate la o distanță mică una de cealaltă. O altă cofetărie și un magazin de telefonie mobilă au căzut, de asemenea, pradă hoților.

CITEȘTE ȘI: Spargeri repetate pe Bulevardul Victoriei din Sibiu: proprietarii afacerilor sunt disperați / video

La locația DABO Doner de pe Victoriei, hoțul a spart geamul și a pătruns în interior, furând mai multe obiecte, inclusiv un seif, care însă era gol. Ultima spargere a fost în cursul nopții de 30 decembrie, în jurul orei 05:00.

În urma activităților investigative și de cercetare penală, polițiștii au identificat un bărbat de 38 de ani, din Valea Viilor, bănuit de comiterea faptelor. În cadrul cercetărilor, a fost recuperat un telefon mobil.

Pe baza probatoriului acumulat, la data de 5 ianuarie 2026, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara. Ulterior, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru luarea unei măsuri preventive.