aproape 2 milioane de români își sărbătoresc ziua numelui: ce mesaje sunt la modă de sfântul ion

Pe 7 ianuarie 2026, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos și a fost numit Înaintemergătorul Domnului.

Este una dintre cele mai importante sărbători de la început de an, prilej de bucurie pentru peste 1,9 milioane de români care poartă numele sfântului.

Potrivit Mediafax, mesajele de „La mulți ani” rămân un gest simplu, dar plin de semnificație. Fie că sunt trimise prin SMS, WhatsApp, Facebook sau scrise pe o felicitare, urările potrivite pot aduce zâmbete și emoție. Mai jos găsiți o selecție de mesaje și urări noi de Sfântul Ioan 2026, adaptate diferitelor contexte.

Mesaje de Sfântul Ioan 2026

Urări pentru Ion, Ioan, Ionuț, Ioana, Ionela

La mulți ani de Sfântul Ioan! Sănătate, liniște și zile cu spor!

La mulți ani, Ioana/Ioan! Să-ți fie anul plin de vești bune!

La mulți ani! Să ai noroc, energie și oameni buni aproape!

Să-ți fie inima ușoară și drumul luminos. La mulți ani!

La mulți ani de ziua numelui! Împliniri și bucurii simple, dar multe.

Urări frumoase și calde (pentru prieteni și familie)

De Sfântul Ioan, îți doresc sănătate, pace în suflet și putere să-ți urmezi visurile. La mulți ani!

Să-ți aducă ziua numelui zâmbete, recunoștință și oameni care te prețuiesc cu adevărat.

Fie ca fiecare dimineață să înceapă cu speranță și fiecare seară cu mulțumire. La mulți ani, Ioan/Ioana!

Să ai parte de reușite curate, prietenii sincere și un an cu mult bine. La mulți ani!

Îți doresc să-ți fie casa plină de liniște, iar viața plină de sens. La mulți ani!

Mesaje cu tentă religioasă

Sfântul Ioan să te ocrotească și să-ți dăruiască înțelepciune, sănătate și pace. La mulți ani!

Dumnezeu să-ți lumineze pașii și să-ți întărească inima în tot ce e bun. La mulți ani de Sfântul Ioan!

Să ai parte de binecuvântare în familie, spor în casă și liniște în gând.

Fie ca această zi sfântă să-ți aducă credință mai puternică, răbdare și bucurii adevărate.

Sfântul Ioan Botezătorul să-ți fie sprijin și călăuză în fiecare zi. La mulți ani!

Mesaje amuzante

La mulți ani, Ioane! Să ai baterie la telefon, bani pe card și chef de viață!

De ziua numelui, îți doresc să ți se îndeplinească dorințele… în ordinea priorităților tale!

La mulți ani! Să curgă norocul spre tine – fără întreruperi și fără actualizări!

Să ai un an atât de bun încât să spui: „Mai vreau o dată!” La mulți ani!

La mulți ani! Să te țină voia bună mai mult decât promisiunile de la început de an!

Mesaje pentru colegi și contexte formale

Cu ocazia zilei onomastice, vă doresc sănătate, împliniri și succes în tot ceea ce faceți. La mulți ani!

La mulți ani de Sfântul Ioan! Vă doresc un an cu rezultate frumoase și echilibru.

Să aveți parte de prosperitate, liniște și bucurii alături de cei dragi.

Vă transmit cele mai bune gânduri și urări de bine. La mulți ani!

Fie ca anul 2026 să vă aducă stabilitate, inspirație și reușite.

Mesaje pentru iubit / iubită

La mulți ani, dragul meu/dragă mea! Îți doresc să fii iubit(ă), apreciat(ă) și împlinit(ă).

Azi sărbătorim numele tău și tot ce ești tu pentru mine. La mulți ani, iubirea mea!

Să-ți fie viața frumoasă, iar eu să fiu mereu motivul unui zâmbet.

Îți doresc un an cu îmbrățișări dese, liniște și planuri care se împlinesc.

La mulți ani! Să ne fie bine împreună și să creștem frumos, zi după zi.

FOTO https://www.ouinn.com/