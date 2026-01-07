Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat o procedură amplă de licitație pentru concesionarea unor spații de servicii amplasate pe autostrăzi și drumuri de mare viteză din România.

Proiectul inclusiv în zona Sibiu-Boița, un sector care traversează județul Sibiu și unde amenajarea infrastructurii trebuie să țină cont și de protejarea spațiilor verzi și a mediului. Potrivit documentației de atribuire, valoarea totală estimată a concesiunilor poate ajunge până la 21 de miliarde de lei, pe o perioadă de maximum 30 de ani.

În județul Sibiu, unde dezvoltarea autostrăzii A1 a generat de-a lungul timpului discuții legate de impactul asupra spațiilor verzi și zonelor naturale, noile spații de servicii ar urma să fie integrate ca zone moderne, cu parcări, benzinării, alimentație publică și facilități pentru șoferi.

Licitația este structurată în șase loturi, iar durata concesiunilor variază în funcție de amplasament, de la 16 și 20 de ani, până la 30 de ani pentru cele mai complexe spații.

Proiecte și pe alte autostrăzi din România

Alte spații de servicii scoase la concesiune sunt amplasate pe unele dintre cele mai importante rute rutiere din România: Autostrada A1, drumul expres DEx12 Craiova-Pitești, Autostrada A7 și Autostrada A0. Concret, loturile vizează spații de servicii de pe Autostrada A1, în zona Sibiu-Boița, pe drumul expres Craiova-Pitești, pe mai multe tronsoane ale Autostrăzii A7, între Ploiești, Buzău și Focșani, precum și pe Autostrada A0 Nord, în zona localității Balotești.

Conform caietului de sarcini, aceste spații nu vor funcționa doar ca simple stații de alimentare, ci ca zone complexe de servicii. Ele vor include parcări pentru autoturisme și autocamioane, stații de carburanți dotate și cu puncte de încărcare pentru vehicule electrice, zone de alimentație publică, spații comerciale și grupuri sanitare moderne, cu dușuri, amplasate separat de benzinării.

Procedura de concesionare presupune ca operatorii privați să se ocupe de utilizarea, dotarea, operarea și întreținerea spațiilor pe întreaga durată a contractului. Concesionarii desemnați vor avea obligația de a proiecta, finanța, executa și întreține toate lucrările necesare pentru ca spațiile de servicii să devină complet funcționale, precum și de a le exploata în condițiile stabilite prin contractul-cadru încheiat cu CNAIR.